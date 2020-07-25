مصر تقترب من "صفر إصابات خطيرة" بفيروس كورونا

كشف حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة المصرية بشرى سارة للمصريين قائلاً: "اقتربنا من الوصول لزيرو إصابات شديدة بكورونا، مع بقاء المتوسطة والبسيطة".

وأضاف حسام حسني، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة قناة "الحدث اليوم"، لابد أن نتخذ الحظر، ستكون الإصابات الموجودة مشابهة لأدوار البرد، وإن شاء الله سيظهر لقاح في ديسمبر، فإذا ظهر اللقاح أصبحت الأمور بسيطة وهناك 17 لقاحا حول العالم في التجارب السريرية، وهناك لقاحان تم الإعلان عنهما، منهما لقاح جامعة أكسفورد الذى أثبت نتائج إيجابية جدا، ومصر كانت سباقة في الحصول على اللقاح، وتم إجراء تجارب سريرية على اللقاح في مصر".

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وتابع حسني: "نحن نستقبل أي فرد لديه فكرة للتخلص من الوباء ونناقشه فيها، والبحث العلمي لا يقتصر على لجنة أو شخص، ونستقبل أي شخص حتى وإن كان ليس طبيبا".

المصدر: وسائل إعلام مصرية