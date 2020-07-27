مصر.. الكشف عن مفاجأة تخص موقع حادث غرقى الأدبية

كشف رئيس فريق الغواصين بمدينة السويس المصرية، وائل توفيق، سبب ابتعاد جثة أحد الغرقى الثلاثة بالشاطئ العام بمنطقة الأدبية في اتجاه العين السخنة.

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وقال توفيق، في اتصال هاتفي مع القناة المصرية الأولى، إن سبب ابتعاد الجثة عن موقع الغرق بـ10 كيلومترات يعود إلى وجود جبل في هذه المنطقة في القاع يحدث تيارات دورانية شديدة جدا.

وأضاف أن مشاركة القوات البحرية في عملية انتشال الجثث مع فرق إدارة الإنقاذ النهري والحماية المدنية، كونها الأكثر دراية بهذه المنطقة.

وكشف رئيس فريق الغواصين بالسويس، عن أن أسماك البحر المتوسط متوحشة ومن الممكن أن يتم تجريح الجثمان بسبب وجود جبال في هذه المنطقة.

وسبق أن انتشلت فرق الإنقاذ المصرية بالسويس جثامين 3 شباب غرقوا بمنطقة الأدبية المطلة على خليج السويس بطريق العين السخنة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية