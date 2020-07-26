مصر.. العثور على جثامين 3 شباب غرقوا في شاطئ بالسويس

انتشلت فرق الإنقاذ المصرية بالسويس، جثامين 3 شباب غرقوا بمنطقة الأدبية المطلة على خليج السويس بطريق العين السخنة.

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وأكدت تحريات الشرطة أنه تم انتشال جثتين أمس السبت، والعثور على الثالثة اليوم الأحد، في أحد الشواطئ القريبة من مكان الغرق، وجار تحديد هويات أصحابها.

وأفادت التحريات الأمنية، اللاحقة بأن الغرقى الثلاثة من سكان مدينة العبور بالقاهرة، من بينهم شقيقان.

وكان ثلاثة من الشباب قد تعرضوا للغرق مساء يوم الجمعة في أحد الشواطئ بمنطقة الأدبية بطريق العين السخنة في السويس، وكلف اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، فرق الإنقاذ للبحث عن الغرقى فور تلقى البلاغ بالحادث.

المصدر: وسائل إعلام مصرية