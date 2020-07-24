مصر.. أمواج البحر تقذف بجثث إلى الشاطئ

قذفت أمواج البحر، صباح اليوم الجمعة، بجثتين لغرقى شاطئ الصفا في الإسكندرية بمصر، ليرتفع بذلك عدد الجثث المنتشلة إلى 4 تعود لأفراد الأسرة التي لقت مصرعها غرقا هناك، فجر أمس.

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وانتشل جثمان حنفي رجب حنفي (30 عاما)، وغادة رجب حنفي (19 عاما)، وهي أم لطفلين، ومحمد رجب حنفي (15 عاما)، فيما انتشل جثمان قريبهم الرابع "ابن خالتهم"، سيد محمد سمره (17 عاما).

وقال رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، اللواء جمال رشاد، إن الأسرة تعرفت على الجثامين قبل نقلها إلى سيارة الإسعاف والمشرحة، تمهيدا لإصدار النيابة العامة تصريحا لدفن الجثامين.

وشدد رشاد على أنه يجب أن يلتزم المواطنون بقرار منع ارتياد الشواطئ، تنفيذا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

المصدر: الوطن