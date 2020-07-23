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شواطئ الإسكندرية تواصل ابتلاع المصريين.. وفاة 8 أشخاص في واقعتين منفصلتين

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شواطئ الإسكندرية تواصل ابتلاع المصريين.. وفاة 8 أشخاص في واقعتين منفصلتين
صورة أرشيفية/ الإسكندرية
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غرق 8 أشخاص، اليوم الخميس، في حادثتين منفصلتين على شواطئ مدينة الاسكندرية شمال مصر.

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وأعلنت وحدات الإنقاذ النهري المصرية، عن غرق 4 أشخاص غرب الإسكندرية في شاطئ الصفا، الذي يبعد عدة أمتار عن شاطئ النخيل، المعروف باسم "شاطئ الموت"، الذي سبق وغرق فيه 11 شخصا.

وقالت إنها تمكنت من انتشال جثة فتاة تبلغ من العمر 19 عاما، وشقيقها 15 عاما، فيما يجري البحث عن جثتين مفقودتين.

كذلك، لقي 4 مصريين مصرعهم غرقا في الإسكندرية، في واقعة أخرى، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال الجثث، وإنقاذ سيدة وشخص آخر، بينما مازالت عمليات البحث جارية عن 3 مفقودين.

المصدر: وكالات

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