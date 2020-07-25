الأردن يستأنف الرحلات الجوية الدولية اعتبارا من 5 أغسطس

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم السبت، استئناف حركة الرحلات الجوية الدولية من وإلى المملكة اعتبارا من 5 أغسطس وذلك بعد أشهر من وقفها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، هيثم مستو، إن الهيئة قررت إعادة فتح المطارات في الأردن أمام الرحلات الدولية في 5 أغسطس المقبل.

وأوضح مستو، في حديث لقناة المملكة، أن "هيئة تنظيم الطيران المدني أبلغت مشغلي شركات الطيران في العالم أن المطارات الأردنية جاهزة لاستقبال الرحلات الدولية من بعض الدول المختارة بناء على منهجية أعدتها وزارة الصحة سابقا تعتمد على الوضع الوبائي".

وسبق أن أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، الثلاثاء الماضي، الفتح التدريجي للمطارات وفق إجراءات ومتطلبات وقائية صحية شاملة، وعلى مجموعة محددة من الدول وفقا لتصنيف الحالة الوبائية فيها.

وأوضح العضايلة أن فتح المطارات والسماح بحركة السفر والطيران وفق ضوابط يعد من إجراءات المرحلة "معتدلة الخطورة" المشار إليها باللون الأزرق في خطة فتح القطاعات ومصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا التي أعلنتها الحكومة في 4 يونيو.

المصدر: وسائل إعلان أردنية