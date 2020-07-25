 
مباشر

وسائل إعلام: الجيش الإسرائيلي ينصب منظومة "حدود ذكية وفتاكة"

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام: الجيش الإسرائيلي ينصب منظومة
Globallookpress Mosab Shawer
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/odzt

أفادت تقارير إعلامية بأن الجيش الإسرائيلي نصب منظومة كاميرات وأجهزة متطورة في جنوب الضفة الغربية المحتلة، ترصد تحركات الفلسطينيين بحجة إحباط عمليات طعن وإطلاق نار محتملة.

ونقلت صحيفة "ماكور ريشون" الإسرائيلية عن ضابط إسرائيلي قوله، إنه تم إدخال تحسينات على المنظومة قبل نصبها في جنوب الضفة، وملاءمتها لهذه المنطقة، وأجريت تجارب عليها، تناولت سيناريوهات متنوعة، بدءا من عمليات طعن وحتى عمليات إطلاق نار من داخل بيوت.

إقرأ المزيد
الجيش الإسرائيلي ينهي إعداد وتدريب وحدة
الجيش الإسرائيلي ينهي إعداد وتدريب وحدة "الأشباح" (فيديو)

وأضاف الضابط: "بإمكاني القول إن المنظومة نجحت في الامتحان وبكافة السيناريوهات. وهي عملانية وستساعد كثيرا في الحفاظ على نسيج حياة سليم في المنطقة".

ويطلق الجيش الإسرائيلي على المنظومة إسم "حدود ذكية وفتاكة"، ويتم نشرها في جنوب الضفة الغربية ضمن خطة "تنوفا" الأمنية لرئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي.

وقد تم نصب مثل هذه المنظومة بشمال الضفة الغربية في العام الماضي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا