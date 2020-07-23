 
مباشر

الجيش الإسرائيلي ينهي إعداد وتدريب وحدة "الأشباح" (فيديو)

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/odmn

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه أنهى اليوم تدريب وإعداد وحدة "الأشباح" الذي استغرق عدة أسابيع، من خلال تمرين عسكري يحاكي حربا و اقتحامات وقتالا في المناطق المدنية.

إقرأ المزيد
تدريبات إسرائيلية بالذخيرة الحية قرب حدود لبنان
تدريبات إسرائيلية بالذخيرة الحية قرب حدود لبنان

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "هذا التدريب يعتبر بمثابة خطوة هامة في عملية تحويل الوحدة لوحدة عملياتية، حيث تدرب محاربوها على طرق قتالية حديثة، متعددة الأذرع والمستويات".

الجيش الإسرائيلي ينهي إعداد وتدريب وحدة

ولفت البيان إلى أنه "خلال التمرين، قام الجنود بتفعيل طائرات متنوعة، من بينها أسراب طائرات حربية مختلفة ومروحيات حربية وطائرات مسيرة".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن "الوحدة ستشارك في القتال على كل الجبهات وبجميع الظروف، وفقا لميزات المكان والتحديات المختلفة، حيث تشكل قوة متعددة المستويات، ذات قدرة قتالية عالية لرصد العدو، وكشفه والقضاء عليه".

الجيش الإسرائيلي ينهي إعداد وتدريب وحدة
الجيش الإسرائيلي ينهي إعداد وتدريب وحدة
الجيش الإسرائيلي ينهي إعداد وتدريب وحدة
الجيش الإسرائيلي ينهي إعداد وتدريب وحدة

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا