الجيش الإسرائيلي ينهي إعداد وتدريب وحدة "الأشباح" (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه أنهى اليوم تدريب وإعداد وحدة "الأشباح" الذي استغرق عدة أسابيع، من خلال تمرين عسكري يحاكي حربا و اقتحامات وقتالا في المناطق المدنية.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "هذا التدريب يعتبر بمثابة خطوة هامة في عملية تحويل الوحدة لوحدة عملياتية، حيث تدرب محاربوها على طرق قتالية حديثة، متعددة الأذرع والمستويات".

ولفت البيان إلى أنه "خلال التمرين، قام الجنود بتفعيل طائرات متنوعة، من بينها أسراب طائرات حربية مختلفة ومروحيات حربية وطائرات مسيرة".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن "الوحدة ستشارك في القتال على كل الجبهات وبجميع الظروف، وفقا لميزات المكان والتحديات المختلفة، حيث تشكل قوة متعددة المستويات، ذات قدرة قتالية عالية لرصد العدو، وكشفه والقضاء عليه".

المصدر: RT