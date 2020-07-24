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تحرير الناشطة الألمانية المختطفة في العراق

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تحرير الناشطة الألمانية المختطفة في العراق
المواطنة الالمانية المختطفة هيلا ميفيس
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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية حررت الناشطة الألمانية هيلا ميفيس.

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وقال رسول في بيان، إن "القوات الأمنية حررت الناشطة الألمانية هيلا ميفيس"، فيما لم يذكر المتحدث تفاصيل أخرى عن عملية التحرير.

وكانت الناشطة الألمانية هيلا ميفيس التي تعمل في مجال الثقافة والفنون بالعراق تعرضت قبل أيام عدة لعملية اختطاف من مجهولين. وأثار اختطافها احتجاجات داخل العراق وخارجه.

المصدر: السومرية

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