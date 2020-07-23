اختطاف ناشطة ألمانية في بغداد

أكدت وزارة الثقافة العراقية، اليوم الخميس، أنها تجري اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية بشأن عملية الاختطاف التي تعرضت لها مؤخرا ببغداد مواطنة ألمانية تعمل في مجال الثقافة والفنون.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "نتابع باهتمام بالغ قضية اختطاف صديقة العراق والعراقيين الناشطة الثقافية الألمانية، هيلا ميوس، التي اختطفتها جهة مجهولة في منطقة الكرادة ببغداد".

ودعت الوزارة إلى "بذل المزيد من الجهود لإطلاق سراح الناشطة العاشقة لبغداد، والتي عرفت بمواقفها المساندة لعودة الحياة الثقافية، والفنية إلى عافيتها".

وأشارت وزارة الثقافة العراقية، إلى أن "مثل هذه الحوادث تقوض الجهود الكبيرة التي يقدمها صناع الحياة في هذا البلد، والتضحيات الكبيرة التي بذلها مقاتلونا الأبطال في الدفاع عن الإنسانية ضد الإرهاب، فضلا عن أنها تشوه الصورة الجميلة المعروفة عن الإنسان العراقي بكرمه وعطائه، خاصة وأن هيلا ميوس، كانت جسرا بين المثقفين العراقيين ومثقفي العالم".

وناشدت الوزارة: "كل من له علاقة بهذه القضية أن يستجيب لصوت الإنسانية النابض، ويكون عونا للخيرين من أبناء هذا الشعب في عودة الحرية لصديقة الثقافة العراقية ميوس".

وأفاد نشطاء في المجتمع المدني العراقي، يوم الاثنين الماضي، بأن مواطنة ألمانية اختطفت بالقرب من مكان عملها في العاصمة بغداد.

وقال النشطاء، لـRT، إن "هيلا ميويس، التي تعمل في معهد "غوته" الألماني، اختطفت من أمام مقر منظمة (تركيب) الفنية، والتي تديرها في شارع أبي نواس وسط بغداد".

المصدر: RT