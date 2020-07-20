نشطاء لـRT: اختطاف ألمانية تعمل في مجال الثقافة والفنون وسط بغداد

أفاد نشطاء في المجتمع المدني العراقي، اليوم الاثنين، بأن مواطنة ألمانية اختطفت مساء اليوم بالقرب من مكان عملها في العاصمة بغداد.

وقال النشطاء لـRT، إن "هيلا ميويس، التي تعمل في منظمة "غوته" الألمانية، اختطفت من أمام مقر منظم (تركيب) الفنية، والتي تديرها في شارع أبي نواس وسط بغداد".

وأكدت ذكرى سرسم، وهي زميلة ميويس لـRT، خبر الاختطاف، وقالت إن اختطافها تم باستخدام سيارتين.

ويعرف عن ميويس تجولها في شوارع بغداد بدراجتها الهوائية، وعلى إثر الاختطاف، أطلق نشطاء عراقيون حملة في مواقع التواصل الاجتماعي، لإطلاق سراحها.

المصدر: RT