مصر.. السيسي يأمر الحكومة بتوفير لقاحات كورونا فور طرحها

قالت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر بتوفير لقاحات فيروس كورونا فور إتاحتها من قبل الشركات العالمية.

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وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي: "لدينا تكليف من الرئيس بتوفير هذه اللقاحات فور طرحها، وفي هذا الصدد عقدنا على مدار الأسابيع الماضية اجتماعات دورية مع وزيري التعليم العالي والصحة، وبحضور مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، ورئيس الهيئة المصرية للدواء، حيث تم التأكيد على ضرورة متابعة نتائج تجارب اللقاحات العالمية من أجل الحصول عليها فور إمكانية تعاقد الدول المختلفة لاقتنائها".

وأشار رئيس الهيئة المصرية للدواء، اللواء بهاء الدين زيدان، خلال تقرير أرسله للحكومة إلى أن منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي" عرضت اللقاحات المختلفة المتوفرة لديها والشركات المُصنعة والمراحل المختلفة لتطوير اللقاحات، كما عرضت المنظمة الجدول الزمني لبدء عملية تصنيع وتوريد اللقاح للدول المختلفة.

وأضاف رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي، أنه سيتم بدء تصنيع اللقاحات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، وأن "جافي" ستضع خطة لتوزيع اللقاحات على الدول.

وتطرق رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية إلى أن مصر جددت التأكيد على حصتها من اللقاح من "جافي" خلال اجتماع أمس الأول تم عقده بحضور ممثلين عن كل من هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية ومسؤولين من منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين.

المصدر: RT