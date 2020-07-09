مصر.. السيسي يأمر الحكومة بمواجهة التحديات الناتجة عن أزمة فيروس كورونا

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع عدد كبير من الوزراء المصريين وطلب منهم مواجهة التحديات الحالية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، بسام راضي، أن الاجتماع تناول استعراض مدى تأثير أزمة كورونا على المؤشرات الاقتصادية للدولة، خاصةً معدلات الاستهلاك المحلي، وعلى قطاعات الاتصالات والسياحة والصحة والرعاية الطبية.

وأضاف أنه تمت الإشارة في ذات السياق إلى التأثر الذي لحق بقطاع السياحة على المستويين المحلي والعالمي نتيجة جائحة كورونا، لاسيما مع الإجراءات الاحترازية وقرارات الإغلاق التي شهدتها العديد من دول العالم، فضلا عن التراجع العالمي الذي أصاب إنتاج العديد من السلع بسبب انخفاض الطلب وتأثر سلاسل التوريد، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت بشكل ملحوظ.

ووجه الرئيس المصري بالاستمرار في جهود مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا ، خاصةً في القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا، إلى جانب توفير السلع الاستراتيجية من منتجات غذائية ومستلزمات طبية، والعمل على إيجاد المزيد من فرص التوظيف لفئة العمالة غير المنتظمة.

المصدر: RT