وزارة الزراعة المصرية تقدم 9 نصائح عند شراء أضاحي العيد

اعتمدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة المصرية عددا من النصائح للمستهلك عند شراء خروف العيد، والسن المشروطة فى الأضحية طبقا لأحكام الشرع.

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وهذه النصائح هي:

- لا تشتري خروف العيد من الباعة المتجولين، فقط يكون الشراء من الأماكن المعدة لبيع الخراف، مثل شوادر الجمعيات الاستهلاكية، أو مراكز البيع التابعة لوزارة الزراعة، أو الشوادر المخصصة للقطاع الخاص، أو المحليات او جزارك الخاص.

- عليك بفحص الخروف فحصا ظاهريا للتأكد من عدم وجود قطع بالاذن أو الذيل أو عوراء أو عرجاء أوما شابه ذلك، أو يوجد جرح بالجسم أو طفيليات بالفروة.

- انتقى الخروف نشيط الحركة وتجنب الخامل (مطأطأ الرأس) أو الراقد، ويلاحظ أثناء حركة الخروف أن قوائمه سليمة ولا يوجد عرج ظاهر.

- انتبه ألا تكون هناك افرازات ظاهرة من الفم أو الأنف.

-افحص العينان بحيث تكون لامعة وملتحمة العين وردية اللون وتكون العين نظيفة وليس بها افرازات أو أحمرار.

- افحص الصوف بحيث يكون ناعم الملمس ونظيفا ومتماسكا لا يمكن نزعه بسهولة، وأن يغطى البدن بالكامل، ولا توجد به بثور أو قروح جلدية.

- افحص أسنان الخروف اللبنية، ويفضل أن يكون السن حتى استبدال زوج واحد من الأسنان الدائمة.

- إضغط بيدك على جانبى البطن لمعرفة إمتلاء الكرش من عدمه (الامتلاء غير الطبيعى يكون غشا بالملح).

- اعرف حجم اللحم بالخروف عن طريق وضع كف اليد ومحاولة الامساك بعظام الظهر(المنطقة القطنية) ومعرفة مدى امتلائها باللحم بالنسبة للعظم، وكذلك فحص الفخذ وتقدير حجم اللحم.

- ارفع لية الخروف لمعرفة حجمها (يفضل الحجم الصغير أو المتوسط بالنسبة لحجم الخروف)، وملاحظة فتحة الشرج والقوائم الخلفية وخلوهما من آثار الإسهال.

- السن المشروطة في الأضحية طبقا لاحكام الشرع: بالنسبة للضأن ما أتم سته أشهر ودخل فى السابع إذا كان سمينا. بالنسبة للماعز ما أتم سنة ودخل فى الثانية. بالنسبة للبقر ما أتم سنتين وفي زماننا هذا يجوز التضحية بالعجول المعلوفة التي هي دون السنتين، إذا كان وزنها يساوي وزن عجل رعوي أتم سنتين. بالنسبة للإبل خمس سنوات وداخل في السادسة.

المصدر: اليوم السابع