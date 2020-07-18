هدية عيد الأضحى من وزارة المالية المصرية

أكدت وزارة المالية المصرية أنه سيتم تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن الشهر الحالي ليبدأ اعتبارا من الاثنين 20 يوليو، وذلك مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأهابت الوزارة في بيان لها بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف، بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا.

وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، "إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات شهر يوليو لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفى مقدمتها مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية، تقديرا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا،

وتقرر بدء صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين في 35 وزارة وهيئة يوم 20 يوليو، ثم بدء صرف مرتبات 21 وزارة وهيئة يوم 21 يوليو، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 22 يوليو.

وأشار المسؤول إلى أنه "تقرر بدء صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين في 35 وزارة وهيئة يوم 23 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 21 وزارة وهيئة يوم 24 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 25 أغسطس، كما تقرر بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين في 35 وزارة وهيئة يوم 22 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 21 وزارة وهيئة يوم 23 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 24 سبتمبر".

وأضح أنه "سيتم صرف المستحقات الأخرى غير المرتبات للعاملين بالدولة خلال يوليو أيام 8 و9 و12 من الشهر نفسه، وفى أغسطس تحددت أيام 9 و10 و11 من الشهر نفسه، وفى سبتمبر تحددت أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه".

المصدر: "اليوم السابع"