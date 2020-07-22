 
مباشر

لبنان.. تطوير طريقة مبتكرة للكشف عن الإصابة بكورونا

أخبار العالم العربي

لبنان.. تطوير طريقة مبتكرة للكشف عن الإصابة بكورونا
لبنان 24
الإعلان عن طريقة مبتكرة للكشف عن كورونا بحضور وزير الصحة اللبناني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/odds

أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان، عن ابتكار تقنية جديدة لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا عن طريق تدريب كلاب خاصة لتقصي رائحة العرق، فيما سجل لبنان اليوم 124 إصابة جديدة بكورونا.

إقرأ المزيد
جنبلاط: وزارة الذئاب تقرر تصدير الغنم ولبنان على وشك الإفلاس والمجاعة
جنبلاط: وزارة الذئاب تقرر تصدير الغنم ولبنان على وشك الإفلاس والمجاعة

وقالت قوى الأمن في بيان، إن هذه الفكرة المبتكرة اقترحها البروفيسور اللبناني رياض سركيس بالتنسيق مع البروفيسور الفرنسي دومينيك غراندجان، مشيرة إلى أن مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قدم التسهيلات اللازمة لإجراء تدريبات الكلاب البوليسية، وقد اطلعت وزارة الصحة على هذا البرنامج وأبدت موافقتها عليه مع تقديم الدعم اللازم.

من جهة أخرى، أعلنت ​وزارة​ ​الصحة اللبنانية تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس "كورونا​ ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 3031 حالة.

وأوضحت أن ​حالات​ الشفاء الإجمالية بلغت 1595 حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية  

 

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا