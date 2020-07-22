لبنان.. تطوير طريقة مبتكرة للكشف عن الإصابة بكورونا

أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان، عن ابتكار تقنية جديدة لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا عن طريق تدريب كلاب خاصة لتقصي رائحة العرق، فيما سجل لبنان اليوم 124 إصابة جديدة بكورونا.

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وقالت قوى الأمن في بيان، إن هذه الفكرة المبتكرة اقترحها البروفيسور اللبناني رياض سركيس بالتنسيق مع البروفيسور الفرنسي دومينيك غراندجان، مشيرة إلى أن مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قدم التسهيلات اللازمة لإجراء تدريبات الكلاب البوليسية، وقد اطلعت وزارة الصحة على هذا البرنامج وأبدت موافقتها عليه مع تقديم الدعم اللازم.

من جهة أخرى، أعلنت ​وزارة​ ​الصحة اللبنانية تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس "كورونا​ ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 3031 حالة.

وأوضحت أن ​حالات​ الشفاء الإجمالية بلغت 1595 حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية