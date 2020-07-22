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جنبلاط: وزارة الذئاب تقرر تصدير الغنم ولبنان على وشك الإفلاس والمجاعة

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جنبلاط: وزارة الذئاب تقرر تصدير الغنم ولبنان على وشك الإفلاس والمجاعة
Reuters
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط
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قال رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​اللبناني وليد جنبلاط​، إن لبنان على وشك الإفلاس والمجاعة، منتقدا قرار الحكومة اللبنانية تصدير الأضاحي.

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وأشار جنبلاط​ عبر صفحته الخاصة على "تويتر"، إلى أن الحكومة الحالية، برئاسة حسان دياب، قررت تصدير الغنم من أجل الأضاحي، رغم أن البلاد على وشك الإفلاس والمجاعة، متهما الحكومة بالسعي إلى إفادة بعض التجار على حساب المواطن الفقير.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية خانقة، هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية، وقد تدهورت قيمة العملة الوطنية بأكثر من 80%، في وقت تفاوض الحكومة صندوق النقد الدولي على برنامج إنقاذي مرتكز إلى حزمة إصلاحات قدمتها وتقييمات للخسائر تثير خلافا في الداخل ومع الجهات المفاوضة.

المصدر: RT

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