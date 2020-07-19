سوريا.. والد داليا يتهم سلطات إقليم جنوب كردستان بتسليم ابنته لتركيا

نشر محمود محمد مسلم، والد داليا المعروفة أيضا باسم فيان شرفان، بيانا على "فيسبوك"، يوم الأحد، إثر إعلان تركيا أن ابنته قد سلمت نفسها إلى قوات الأمن التركية.

وقال محمود محمد مسلم "لقد التحقت ابنتنا داليا محمود مسلم كسائر أبناء وبنات شمال وشرق سوريا بوحدات حماية المرأة للدفاع عن أرضها وشعبها في مواجهة تنظيم داعش ومرتزقته منذ ستة سنوات".

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وأضاف "لأسباب صحية تخلت عن رفاقها ومهامها قبل ستة أشهر وتوجهت إلى إقليم جنوب كردستان للمعالجة، وبقيت على تواصل مع الأهل إلى أن اتصلت قبل فترة قصيرة بشأن العودة إلى أهلها في روجافا ولكننا فوجئنا بتسليمها إلى السلطات التركية وأجهزة مخابراتها".

وتابع قائلا: "ولهذا نرى أن السلطات في إقليم جنوب كردستان تتحمل مسؤولية اختطافها من الجنوب أو تسليمها لأجهزة المخابرات التركية".

وأفاد ولد داليا بأن "كل ما يصدر على لسانها من كلام أو تقويلها تحت الضغوط هو كلام غير صحيح يهدف إلى تلطيخ سمعة الأسرة ومؤسسات الإدارة الذاتية في روجافا".

وناشد المنظمات الإنسانية الدولية إلى التدخل لفك أسر ابنتنا من مخالب المخابرات التركية وتأمين عودتها سالمة إلى أهلها.

جدير بالذكر أن داليا هي ابنة شقيق السياسي الكردي السوري صالح مسلم الذي أدرجته أنقرة على قائمة الإرهاب، وعرضت مكافأة بقيمة أربعة ملايين ليرة (نحو 583 ألف دولار) لمن يساعد في إلقاء القبض عليه.

المصدر: RT + وكالات