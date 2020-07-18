"الأناضول": ابنة شقيق رئيس "الاتحاد الديمقراطي" الكردي تسلم نفسها للأمن التركي

أفادت وكالة "الأناضول" التركية شبه الرسمية بأن ابنة شقيق السياسي الكردي السوري صالح مسلم الذي أدرجته أنقرة على قائمة الإرهاب سلمت نفسها إلى قوات الأمن التركية.

ونقلت الوكالة اليوم السبت عن مصادر أمنية تأكيدها أن داليا محمود مسلم (21 عاما) المعروفة أيضا باسم فيان شرفان سلمت نفسها إلى قوات الأمن التركية في ولاية مرسين جنوب البلاد في 15 يوليو الجاري "بعد إقناعها من قبل فرق الأمن بضرورة الاستسلام".

وذكرت الوكالة أن المرأة اعتبرت خلال التحقيق معها بأنها ابنة شقيق صالح مسلم الذي يترأس حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي وكانت حارسة شخصية للمدعوة غولتن آلتاش المعروفة أيضا باسم أسماء سامور، وهي مدرجة على قائمة الإرهاب التركية والمطلوبة لدى الجهات الأمنية في البلاد.

كما اعترفت داليا، حسب مصادر "الأناضول"، بأن والدها محمود صالح يتولى منصبا في تنظيم ""ب ي د/ ي ب ك" (مصطلح تستخدمه تركيا للإشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية) في مدينة عين العرب الحدودية.

وتابعت الوكالة أن عدد المتهمين بالإرهاب الذين سلموا أنفسهم إلى قوات الأمن التركية "عن طريق الإقناع" منذ مطلع العام الجاري أصبح بذلك 110 أشخاص.

وكان القضاء التركي قد أصدر في فبراير 2018 مذكرة اعتقال بحق صالح مسلم، متهما إياه بالتورط في أعمال إرهابية في تركيا.

وأدرجت الداخلية التركية اسم مسلم في لائحة الإرهابيين المطلوبين بالقائمة الحمراء وعرضت مكافأة بقيمة أربعة ملايين ليرة (نحو 583 ألف دولار) لمن يساعد في إلقاء القبض على السياسي الكردي.

المصدر: الأناضول