الجزائر.. وفاة "طبيب الفقراء" إثر إصابته بكورونا (صورة)

توفي الطبيب الجزائري محمد توات، المعروف بـ"طبيب الفقراء"، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.

وقال مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي إن الطبيب الراحل بقي يتردد على عيادته في العاصمة الجزائر لمعالجة مرضاه على الرغم من تفشي الفيروس، قبل أن يصاب به ويدخل المستشفى.

وكان الطبيب الراحل معروفا بإجراء الفحوص الطبية مقابل ثمن رمزي (1.5 دولار أمريكي)، بينما كان يعالج الفقراء مجانا ويزودهم بالدواء على نفقته.

ووصل العدد الكلي للوفيات في الجزائر إلى 1078، بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة في الـ24 ساعة الأخيرة.

وفاة الطبيب الجزائري الدّكتور #محمّد_توات متأثرا بإصابته ب #فيروس_كورونا

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/VyFrcupFei — Rouibah Antar (@RouibahAntar) July 19, 2020

المصدر: وسائل إعلام جزائرية