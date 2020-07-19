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الجزائر.. وفاة "طبيب الفقراء" إثر إصابته بكورونا (صورة)

أخبار العالم العربي

الجزائر.. وفاة
Reuters RD/SAA/
صورة تعبيرية
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توفي الطبيب الجزائري محمد توات، المعروف بـ"طبيب الفقراء"، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.

وقال مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي إن الطبيب الراحل بقي يتردد على عيادته في العاصمة الجزائر لمعالجة مرضاه على الرغم من تفشي الفيروس، قبل أن يصاب به ويدخل المستشفى.

وكان الطبيب الراحل معروفا بإجراء الفحوص الطبية مقابل ثمن رمزي (1.5 دولار أمريكي)، بينما كان يعالج الفقراء مجانا ويزودهم بالدواء على نفقته.

ووصل العدد الكلي للوفيات في الجزائر إلى 1078، بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة في الـ24 ساعة الأخيرة.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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