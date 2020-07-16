الانتقالي الجنوبي يسلم حاويات النقود للتحالف العربي في عدن

أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن نزار هيثم، اليوم الخميس، تسليم حاويات النقود إلى التحالف العربي.

وقال هيثم: "تجاوبا مع طلب القيادة العليا للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتقديرا لجهودها، وتأكيدها والتزامها بدفع مرتبات القطاعات العسكرية والأمنية في الجنوب قبل عيد الأضحى المبارك، أصدر الرئيس القائد عيدروس قاسم عبدالعزيز الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، توجيهاته بتسليم حاويات النقود التي تم التحفظ عليها، إلى قوة الواجب 802 التابعة للتحالف العربي في العاصمة عدن".

وأعلن البنك المركزي اليمني في يونيو الماضي، أن قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أعلن الحكم الذاتي في عدن، "استولت على الحاويات، التي كانت الأموال فيها عند خروجها من ميناء عدن".

وحذر البنك المركزي في بيان حينها، من أن "الاستيلاء على هذه الأموال قد تكون له عواقب خطيرة".

المصدر: RT