قوات المجلس الانتقالي في عدن تستولي على المليارات من العملة اليمنية

أعلن البنك المركزي اليمني أن قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أعلن الحكم الذاتي في عدن، استولت على الحاويات، التي كانت الأموال فيها عند خروجها من ميناء عدن.

وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولة لانتزاع السيطرة من حكومة الرئيس هادي المعترف بها والمدعومة من السعودية.

وقد حذر البنك المركزي في بيان، اليوم الأحد، من أن الإستيلاء على هذه الأموال قد تكون له عواقب خطيرة.

وقال مصدر حكومي إن موكب الحاويات كان ينقل أوراقا نقدية يمنية قدرها 64 مليار ريال، مطبوعة في روسيا لحساب البنك المركزي اليمني، فيما وصف مصدر حكومي آخر هذه العملية بالقرصنة.

من جانبه قال المجلس الانتقالي في بيان إن "هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة من إجراءات تجفيف منابع الفساد ولتفادي استخدام المال العام في دعم الإرهاب والإضرار بمصالح شعبنا".

وكانت الحكومة اليمنيو الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي وقعا في العام الماضي اتفاقا لإنهاء الصراع على السلطة في الجنوب، غير أن الطرفين فشلا في تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع.

ويتهم المجلس الانتقالي الحكومة بسوء الإدارة والفساد، وهو اتهام تنفيه الحكومة.

المصدر: رويترز