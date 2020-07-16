الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تشجع الأنشطة الإرهابية في سوريا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تزود المتطرفين بالأسلحة في المناطق السورية التي تتواجد فيها قوات أمريكية.

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وأوضحت زخاروفا في حديثها مع الصحفيين أن "المناطق التي بها تواجد أمريكي لم تشهد القضاء على الإرهابيين، بل على العكس من ذلك، يتم تشجيعهم على مواصلة النشاط."

وأضافت "هناك معلومات تفيد بأن القوات الموجودة في منطقة التنف - والحديث هنا عن الأمريكيين - تدرب مسلحي الجماعات الخارجة عن القانون وتزودها بالأسلحة".

يذكر أن الجيش السوري نفذ وفي وقت سابق من هذا الشهر كمينا محكما بمجموعة إرهابية مسلحة تسللت وفق "الوطن" من القاعدة الأمريكية في منطقة التنف باتجاه جبل البشري وتويتان شمال غرب السخنة.

المصدر: وكالات