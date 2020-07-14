مجلس الأمن يمدد تفويض البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة في اليمن عاما

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، مشروع قرار لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، عاما كاملا.

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وجاء في بيان للأمم المتحدة، أن "المجلس اعتمد بالإجماع، في جلسته 8747، القرار 2534 (2020)، بتمديد ولاية بعثة دعم تطبيق اتفاقية مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على النحو المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم، حتى 15 يوليو 2021"​​​.

وتضمن قرار المجلس "الطلب من الأمين العام نشر البعثة بالكامل على وجه السرعة، مع الأخذ في الاعتبار تأثير جائحة كوفيد-19".

ودعا مجلس الأمن أطراف اتفاق الحديدة إلى "دعم الأمم المتحدة على النحو المنصوص عليه في طلب إنشاء البعثة، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن أفراد البعثة وتحركهم بشكل عاجل وسريع داخل اليمن والمعدات واللوازم الأساسية".

وكان المجلس اعتمد، في 13 يناير الماضي، بالإجماع، مشروع قرار قدمته المملكة المتحدة، بتمديد تفويض البعثة الأممية لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة ستة أشهر إضافية، تنتهي في 15 يوليو 2020.

وحسب الأمم المتحدة، فإن بعثتها المشكلة وفق القرار (2452) الصادر في 16 يناير 2019، "تساعد الأطراف اليمنية على ضمان إعادة انتشار القوات الموجودة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، المنصوص عليها في اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين بتاريخ 13 ديسمبر 2018".

المصدر: سبوتنيك