مصدر: الأمم المتحدة تغلق بعثتها بالحديدة اليمنية بسبب كورونا

قررت الأمم المتحدة اليوم السبت، إنهاء ولاية بعثتها بمحافظة الحديدة غربي اليمن، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر حكومي يمني.

وأوضح المصدر الحكومي، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له بالتصريح للإعلام، أن القرار متصل بالاحتراز لمواجهة مخاطر وباء فيروس كورونا.

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وتشكلت بعثة الامم المتحدة لمحافظة الحديدة اليمنية أواخر 2018 لدعم اتفاق ستوكهولم بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله".

وسعت البعثة لدعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفا لإطلاق النار في الحديدة، وانسحاب جميع القوات من المحافطة، وتسليمها لقوات محلية وفق القانون اليمني.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت منتصف يناير الماضي بالإجماع على قرار يقضي بتمديد ولاية البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، لمدة 6 أشهر إضافية، تنتهي في 15 يوليو 2020.

المصدر: "الأناضول"