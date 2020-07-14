العراق يسجل قفزة كبيرة بمعدل حالات الشفاء من كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل قفزة كبيرة بمعدل حالات الشفاء من كورونا بلغت 3784 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وسجلت الوزارة أيضاً 2022 إصابة و95 حالة وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، كما فحصت 15540 شخصا في ذات المدة.

وبلغ مجموع حالات الشفاء 50782 حالة، والإصابات 81757 إصابة، بينما الوفيات بلغت 3345 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الاثنين، تسجيل 100 وفاة جديدة و2229 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

المصدر: RT