بوغدانوف يبحث القضية الفلسطينية وليبيا مع السفير الإيراني

بحث ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية، القضية الفلسطينية وملف ليبيا، مع السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي.

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وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنه جرى خلال اللقاء "تبادل الآراء حول القضايا الآنية لجدول الأعمال الإقليمي مع التركيز على آفاق تسوية القضية الفلسطينية على أساس مبادئ القانون الدولي".

كما بحث الجانبان "سبل إيجاد حل للنزاع العسكري والسياسي في ليبيا بما يساهم في ضمان وحدة وسلامة أراضي وسيادة الدولة الليبية".

المصدر: نوفوستي