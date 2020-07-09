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وزير الخارجية الروسي يعين مبعوثا خاصا جديدا للسلام في الشرق الأوسط

أخبار روسيا

وزير الخارجية الروسي يعين مبعوثا خاصا جديدا للسلام في الشرق الأوسط
Reuters Mike Segar
فلاديمير سافرونكوف
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عين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس نائب رئيس بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، لمنصب مبعوثه الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن سافرونكوف (56 عاما) الذي تم تعيينه سفيرا للمهام الخاصة سيمثل الجانب الروسي في الاتصالات الثنائية ومتعددة الأطراف، وخاصة في لقاءات "الرباعية" الدولية، الرامية للتوصل إلى تسوية مستدامة وعادلة للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني والإسرائيلي-العربي.

المصدر: RT

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