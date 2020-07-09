مصر تحسب بالأرقام كمية المياه والأمطار التي تمتلكها إثيوبيا

قال المتحدث باسم وزارة المياه والري في مصر، محمد السباعي، إن مصر لا تأخذ نصيب الأسد من مياه النيل، مشيرا إلى أن بعض التصريحات والادعاءات الإثيوبية بها قدر كبير من المغالطات.

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وأضاف السباعي، أن "أثيوبيا تمتلك بحيرة "تانا" ومخزونها فقط 50 مليار متر مكعب، ومشروعات زراعية تستفيد منها وتحققها سواء استثمارات داخلية أو خارجية في مجال الزراعة، وسدود أخرى "سد تيكيزي، تانا بلاس"، والذي أبدت مصر موافقتها قبل بنائها في إثيوبيا لأنها لا تسبب لنا ضررا جسيما".

وأكد أن كمية الأمطار التي تنزل على إثيوبيا تقدر بـ950 مليار متر مكعب سنويا، ولديها كمية من الأحواض والأنهار المختلفة في ظل امتلاكها المياه الخضراء والتي تستفيد منها بوجود مراع نتيجة وجود مصادر أخرى من الأمطار وتستطيع تربية نحو 100 مليون رأس من الماشية، تأخذ نحو 84 مليار متر مكعب سنويا، وهو أكثر من حصة مصر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية