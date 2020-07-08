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وزارة الري المصرية: أزمة "سد النهضة" قضية أمن قومي ولن نتهاون فيها

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وزارة الري المصرية: أزمة
Reuters
سد النهضة
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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري في مصر محمد السباعي، إن أزمة "سد النهضة" قضية أمن قومي، ولن نتهاون فيها لأننا تحملنا الكثير.

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وأوضح المسؤول المصري عبر مداخلة على فضائية "إم بي سي مصر2"، أنه ما زالت هناك نقاط خلافية جوهرية بين الدول الثلاث بشأن الإجراءات الفنية والقانونية لسد النهضة.

وأضاف أن المفاوض المصري تحمل كثيرا خلال أكثر من 10 سنوات في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن إثيوبيا ليست لديها رغبة حقيقية حتى الآن في الوصول إلى نقاط توافق بشأن سد النهضة.

وأكد أن مياه النيل تمثل لمصر حياة ووجودا لملايين المواطنين، قائلا: "لن نتهاون ولن نتراجع ولن يتم الإضرار بحق كل مصري في الحياة بأي شكل من الأشكال"، مشددا على أن جميع المؤسسات المصرية شاركت في مفاوضات سد النهضة، لكونها قضية أمن قومي، وهي قضية مصر بأكملها وليست وزارة بعينها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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