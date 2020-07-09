المغرب يسجل 164 إصابة ووفاتين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية الأربعاء، تسجيل 164 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 14771 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية (غير مصاب) نتيجة التحاليل المختبرية، بلغ 804353 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.

وأكدت الوزارة تسجيل حالتي وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 242 حالة.

وتم التأكد من 677 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 11316 حالة.

وسجل المغرب أمس الثلاثاء إصابة 164 شخصا، و3 حالات وفاة بالفيروس.

المصدر: "هسبريس"