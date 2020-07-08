بارزاني: مستعدون لكل الحلول مع بغداد على أساس الدستور

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني اليوم الأربعاء، استعداد الإقليم لكل الحلول القائمة على أساس الدستور مع بغداد.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم، أن "بارزاني اجتمع بممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت، وناقشا علاقات أربيل وبغداد والحوار من أجل حل المشاكل بينهما".

وحول موقف الأمم المتحدة من استمرار الحوار بين الطرفين، قالت بلاسخارت: "نحن نشجع الجانبين على الاستمرار في الحوار والسعي للتوصل إلى حلول".

وأعربت المبعوثة الأممية في العراق أمس الثلاثاء، عن استعدادها لمساعدة بغداد وأربيل في التوصل لاتفاق شامل وجذري يرضي الطرفين.

المصدر: RT