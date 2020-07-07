الأمم المتحدة: مستعدون لمساعدة بغداد وأربيل في التوصل لاتفاق شامل وجذري

أعربت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت اليوم الثلاثاء، عن استعدادها لمساعدة بغداد وأربيل في التوصل لاتفاق شامل وجذري يرضي الطرفين.

وبحثت بلاسخارت مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراقي مسرور بارزاني آخر تطورات الوضع في العراق والمساعي الجارية لحل المشاكل العالقة بين حكومتي بغداد والإقليم.

وأعربت عن استعدادها للمساعدة في التوصل إلى "اتفاق شامل وجذري بعيد الأمد يرضي الطرفين ويصب في مصلحة العراقيين جميعا".

من جهته، أشار بارزاني إلى أن "المفاوضات مع الحكومة الاتحادية متواصلة من أجل حسم جميع القضايا العالقة عبر اتفاق مبني على أساس الدستور".

وشدد على "ضرورة تفعيل آلية التنسيق الأمني المشترك بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في المناطق الكردستانية خارج إدارة حكومة الإقليم".

وتدور خلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق حول عدة ملفات منها المناطق المتنازع عليها وواردات تصدير الإقليم للنفط.

المصدر: RT