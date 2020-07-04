وفاة ضياء البياتي عراب السينما العراقية

أعلنت الأوساط الفنية في العراق اليوم السبت، عن وفاة عراب السينما العراقية، ضياء البياتي عن عمر ناهز الـ83 عاما، قضى أكثر من ثلثيها في العمل السينمائي.

وجاء في بيان وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم: "بمزيد من الألم والأسى ننعى رحيل الفنان الرائد السينمائي الكبير ضياء البياتي، الذي أسهم في بناء أسس لصناعة سينما عراقية".

وقال: "لقد كان للفقيد شغف مميز بالفن السابع، واجتهد في وضع لمسات خاصة للسينما العراقية نقل فيها تجربته مع كبار السينمائيين العالميين والعرب، وكان كريما مع الأجيال الجديدة فأولاها رعايته، فهو يستحق بحق لقب (عراب السينما العراقية)".

والبياتي، من مواليد مدينة الحلة مركز محافظة بابل عام 1937، خريج أكاديمية الفنون الجميلة قسم السينما الدورة الأولى، وعضو مؤسس لفرقة "14 تموز" للتمثيل، ومثل في الكثير من المسلسلات كما كان أحد مؤسسي إذاعة القوات المسلحة والمسرح العسكري.

شغل منصب مدير السينما، ومعاون مدير عام السينما والمسرح لأكثر من 20 عاما، وأنتج العديد من الأفلام الروائية الطويلة، والقصيرة، والأفلام الوثائقية.

المصدر: RT