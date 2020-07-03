العراق.. وفاة شيخ الخطاطين وفقيه الخط العربي يوسف ذو النون في مدينة الموصل

توفي صباح الجمعة شيخ الخطاطين العراقيين وفقيه الخط العربي يوسف ذو النون، في مدينة الموصل شمالي العراق عن عمر تجاوز الـ89 عاما.

ويعد ذو النون من أواخر الخطاطين العراقيين، الذين عاصروا العهد الملكي في العراق، حيث ولد عام 1931 في مدينة الموصل، وبرع منذ صغره في الرسم وإجادة الخط العربي، ثم عزز ذلك بالدراسة ليبدع في كتابة هذا الخط بمختلف أنواعه، وشارك في العديد من المعارض الدولية للخط في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وماليزيا.

وفي عام 1956 سافر إلى تركيا، فاطلع على أعمال الخطاطين الأتراك، وعلى وسائل تعلم الكتابة، وبينها كراريس تعليم الخط لمحمد عزت وأخيه الحافظ تحسين، وفي عام 1966 منحه الخطاط التركي حامد الآمدي، إجازة الخط.

أصدر العديد من المؤلفات في مجال الخط العربي، ومنها دروس التربية الفنّية (1965)، خلاصة قواعد خط الرقعة (1971)، الخط الكوفي (1972)، مبادئ الزخرفة العربية (التوريق) 1392 (1972)، كراسة تحسين الكتابة الاعتيادية (1978)، قواعد خط الرقعة (1978)، قواعد الخط الديواني (1978)، الكتابة وفن الخط العربي: النشأة والتطور.

المصدر: RT