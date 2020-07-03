مصر.. هيئة الإسعاف تكشف عدد ضحايا كورونا في صفوفها

قال وائل سرحان رئيس النقابة العامة للإسعاف في مصر، إن فيروس كورونا خلف 8 وفيات و220 إصابة بين العاملين في هيئة الإسعاف منذ بدء تفشيه في البلاد.

إقرأ المزيد

وأوضح أن هذا العدد يشمل المسعفين والسائقين، مشيرا إلى وفاة عاملين اثنين يوم الخميس بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية الخميس تسجيل 86 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3120.

وأشارت الوزارة في موجزها اليومي إلى تسجيل 1485 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي المصابين إلى 71299 حالة.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT