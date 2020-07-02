مصر: تسجيل 86 وفاة و1485 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 86 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3120.

وأشارت الوزارة في موجزها اليومي، إلى تسجيل 1485 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي المصابين إلى 71299 حالة.

وذكرت أنه تم تأشير تعافي 407 حالات شفاء من المرض لتبلغ حصيلة المتعافين 19288.

وأعلنت مصر أمس الأربعاء عن تسجيل 1503 إصابات بالفيروس، ووفاة 81 مريضا.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT