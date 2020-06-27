أول تعليق من السفيرة الأمريكية في لبنان على قرار منعها من الإدلاء بتصريحات إعلامية (فيديو)

علقت السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا، يوم السبت، على قرار منعها من الإدلاء بتصريحات إعلامية ومنع أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها في هذا الإطار.

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وقالت السفيرة الأمريكية في تصريح عبر قناة "mtv" اللبنانية التي قالت إنها كسرت قرار القاضي: "كنت أتمنى أن يمضي الناس هذا الوقت في محاولة لحل المشاكل التي تواجه البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية أدت الى قلق كثيرين على تأمين الطعام على المائدة".

وأضافت شيا "سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لن تسكت.. سمعنا اعتذارا من الحكومة اللبنانية عن قرار القاضي"، مشددة على أن حرية التعبير لدى الشعب اللبناني يجب أن تبقى مصانة.

كما نشرت السفارة الأمريكية في بيروت عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، تغريدة قالت فيها: "نؤمن بشدة بحرية التعبير والدور المهم الذي تلعبه الصحافة الحرة في الولايات المتحدة وفي لبنان.. نقف إلى جانب الشعب اللبناني".

نؤمن بشدة بحرية التعبير والدور المهم الذي تلعبه الصحافة الحرة في الولايات المتحدة وفي لبنان. نقف الى جانب الشعب اللبناني. https://t.co/kDgQbqJyJU — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) June 27, 2020

وأصدر القضاء اللبناني، يوم السبت، قرارا قضى بمنع السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا، من الإدلاء بأي تصريح، كما يمنع القرار أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها في هذا الإطار.

وكانت شيا قالت في تصريح تلفزيوني يوم الجمعة، إن "الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله يهدد استقرار لبنان، وإن الحزب يمنع الحل الاقتصادي في لبنان"،

وأشارت إلى أن "الحكومة الحالية لم تقم حتى الآن بالإصلاحات الموعودة"، مضيفة أن "هناك عقوبات أمريكية قد تطال حلفاء وداعمين لحزب الله من طوائف أخرى".

We believe very much in freedom of expression and the important role a free media plays in the United States and Lebanon. We stand with the Lebanese people.https://t.co/7IB2d96CJ8 — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) June 27, 2020

المصدر: RT + قناة "mtv" اللبنانية