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لبنان.. قرار قضائي يمنع السفيرة الأمريكية من الإدلاء بتصريحات

أخبار العالم العربي

لبنان.. قرار قضائي يمنع السفيرة الأمريكية من الإدلاء بتصريحات
https://www.almarkazia.com/
السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا
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أصدر القضاء اللبناني، اليوم السبت، قرارا قضى بمنع السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا، من الإدلاء بأي تصريح.

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وأصدر قاضي الأمور المستعجلة، محمد مازح، في مدينة صور جنوب لبنان، قرارا يمنع بموجبه ‎السفيرة الأمريكية من التصاريح الإعلامية، كما يمنع أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها في هذا الإطار.

وكانت شيا قالت في تصريح تلفزيوني أمس الجمعة، إن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله يهدد استقرار لبنان، وإن الحزب يمنع الحل الاقتصادي في لبنان"، مشيرة إلى أن "الحكومة الحالية لم تقم حتى الآن بالإصلاحات الموعودة".

وأضافت أن "هناك عقوبات أمريكية قد تطال حلفاء وداعمين لحزب الله من طوائف أخرى".

المصدر: لبنان 24

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