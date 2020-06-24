طبيبة مصرية تتحدث عن أخطر ساعات إنقاذ مرضى كورونا

نشرت طبيبة مصرية بمستشفى أسوان التخصصي للعزل الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد عبر موقع "فيسبوك"، تفاصيل أصعب مواقف واجهتها أثناء التعامل مع حالات حرجة للمصابين بـ"كوفيد 19".

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وقالت الطبيبة ندى عطية "النهارده من أبشع الأيام في حياتي.. النهار ده الموت كان جنبي في كل حته.. فجأءة 6 حالات في القسم تدهورت حالتهم منهم اتنين شباب في العشرينات.. عارف يعني إيه تقف وسط 6 حالات بيموتو وانت وزمايلك والتمريض بتجري وراهم.. عملنا كل حاجه في ايدينا".

وتابعت: "ركبنا ماسكات اكسجين بتدي 100٪ تركيز وأعطيناهم "ماغنسيوم سالفات" و"سوليوكورتيف" و"سوليومدرول" و"برفلغان" وكمادات وكل حاجة نقدر نعلمها".

وأضافت: "بعد مجهود على الأربع حالات الباقية استقروا.. بس في أي لحظة ممكن يقعو في أي لحظة ممكن اتفرج عليهم وهما بيموتو وبيكلموني لحد آخر لحظة.

واختتمت: "أشكر ربنا أن الحالات استقرت وأني قدرت أنزل اتنين العناية لأني فعلا نفسيتي مكنتش هتستحمل أن حد يموت معايا وهو بيكلمني وبيقولي طمني أهلي عليا".

المصدر: RT