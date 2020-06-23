مصر تعلن انحسار الإصابات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر اليوم الثلاثاء، تسجيل تراجع واضح في حصيلة الإصابات بكورونا، عقب الإعلان عن إصابة 1332 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في موجزها اليومي، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 58141 حالة، كما سجلت 87 حالة وفاة ليبلغ الإجمالي 2365 حالة وفاة.

وأعلنت الوزارة أيضا، ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 15535 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك عقب تسجيل 402 حالة.

وأضافت، أن "عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا وصل إلى 17022 حالة".

وأعلنت مصر أمس الاثنين، عن تسجيل 1576 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و85 وفاة بالفيروس.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT