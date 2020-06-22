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مصر: تسجيل 1576 حالة إيجابية جديدة لكورونا و85 وفاة

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مصر: تسجيل 1576 حالة إيجابية جديدة لكورونا و85 وفاة
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
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أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 1576 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و85 وفاة جديدة خلال اليوم الأخير.

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مصر تسجل 87 وفاة و1475 إصابة جديدة بكورونا

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد مجاهد اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 1576 إصابة جديدة لافتا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، بلغ 56809 حالات من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها، و2278 حالة وفاة.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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