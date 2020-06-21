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مصر تسجل 87 وفاة و1475 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 87 وفاة و1475 إصابة جديدة بكورونا
Reuters MMA/PAS
تدابير احترازية ضد كورونا في مصر
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أعلنت السلطات الصحية المصرية اليوم الأحد، تسجيل 87 وفاة و1475 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء تفشي الفيروس إلى 2193 والإصابات إلى 55233.

في المقابل، خرج 409 مصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14736 حالة حتى اليوم.

وسجلت القاهرة والجيزة والقليوبية أعلى معدل إصابات بكورونا، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر، ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابة بالفيروس.

المصدر: RT

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