السودان يعلن استعداده لتقريب وجهات النظر بين إثيوبيا ومصر بشأن سد النهضة

أكد عمر قمر الدين إسماعيل وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية استعداد بلاده لتقريب وجهات النظر بين إثيوبيا ومصر بشأن سد النهضة، داعيا إلى استمرار التفاوض والابتعاد عن التصعيد.

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كلام إسماعيل جاء خلال مشاركته على رأس وفد في الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لبحث التطورات بشأن ليبيا والجلسة الخاصة بشأن سد النهضة.

وقال إن هناك توافقا بين السودان ومصر وإثيوبيا على 90 % من النقاط الخلافية بشأن سد النهضة، مؤكدا استعداد السودان التام لتقريب وجهات النظر بين البلدين.

وأكد الوزير توافق السودان ومصر على مشروع القرار العربي بشأن سد النهضة بعد التنسيق التام بين البلدين، مشيرا إلى أن السودان طرف أصيل في مفاوضات السد.

ودعا إسماعيل مصر وإثيوبيا إلى الاستمرار في عملية التفاوض البناء والابتعاد عن التصعيد، مؤكدا حق إثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية وحق السودان ومصر في الحفاظ على أمنهما المائي.

المصدر: RT