الأمم المتحدة تدعو مصر والسودان وإثيوبيا لحل الخلافات بشأن سد النهضة

دعت الأمم المتحدة مصر والسودان وإثيوبيا إلى "العمل معا" من أجل حل الخلافات القائمة بين الدول الثلاث حول سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل الأزرق.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة للصحفيين: "نحض حكومات البلدان الثلاثة على العمل معا لتكثيف الجهود من أجل حل الخلافات القائمة بالوسائل السلمية".

وأضاف: "من المهم التأكيد على أهمية إعلان المبادئ لعام 2015 بشأن السد، والذي شدد على التعاون القائم والتفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة وحسن النيّة والكسب المتبادل ومبادئ القانون الدولي".

ويعقد مجلس الأمن الدولي بطلب من القاهرة اجتماعا غير رسمي عبر الفيديو للبحث في الخلاف القائم بين الدول الثلاث حول السد.

ووفقا لمصدر دبلوماسي، فإنه من غير المتوقع أن يتخذ المجلس أي قرار خلال الجلسة التي ستقتصر على النظر في الرسائل التي بعثتها إلى الأمم المتحدة البلدان المعنية بشأن بواعث قلق كل منها.

وسيكون ملف سد النهضة محور اجتماع طارئ ستعقده جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الثلاثاء، بطلب من القاهرة.

ودعت الخرطوم الأحد إلى تجنب التصعيد، مشددة على ضرورة توقيع اتفاق بين الدول الثلاث قبل شروع إثيوبيا في ملء بحيرة السد.

المصدر: "أ ف ب"