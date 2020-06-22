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الأردن: "قانون قيصر" لن يؤثر على علاقاتنا مع سوريا

أخبار العالم العربي

الأردن:
Reuters
رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز
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أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أن "قانون قيصر" الأمريكي القاضي بفرض عقوبات جديدة على دمشق، لن يؤثر على العلاقات بين الأردن وسوريا.

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وأضاف الرزاز في حديث لقناة "المملكة" الأردنية بث الاثنين، أن هناك تحديات حقيقية داخل سوريا وتؤثر على حركة التجارة والتبادل التجاري بين البلدين.

وقال: "المواد الأساسية التي نتبادلها معفاة أصلا من هذا القانون أو غيره، والمعيقات الحقيقية هي على أرض الواقع وليست قانونية أو مفروضة".

وقد دخل "قانون قصير" حيز التنفيذ الأربعاء الماضي ويقضي برض عقوبات على 39 شخصية وكيانا في سوريا تعتبرها واشنطن مسؤولة عن انتهاك حقوق الإنسان، بينها الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء.

المصدر: قناة "المملكة"

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