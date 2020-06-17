بالأسماء.. القائمة الكاملة للشخصيات والكيانات التي طالها "قانون قيصر"

دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء ما يسمى بـ "قانون قيصر" الأمريكي حول فرض عقوبات على شخصيات وكيانات سورية تعتبرها واشنطن مسؤولة عن انتهاك حقوق الإنسان.

وإليكم القائمة الكاملة بأسماء الشخصيات والكيانات الـ 39، التي طالها القانون الأمريكي حول العقوبات.

الشخصيات

بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية

أسماء الأسد، السيدة السورية الأولى

ماهر الأسد، لواء الركن في الجيش العربي السوري، قائد الفرقة الرابعة في الجيش، شقيق الرئيس بشار الأسد

بشرى الأسد، شقيقة الرئيس السوري بشار الأسد

منال الأسد، زوجة ماهر الأسد

سامر الدانا، عميد الركن، قائد اللواء 41 في الفرقة الرابعة للجيش

غسان علي بلال، عميد في الجيش السوري، مدير مكتب الأمن في الفرقة الرابعة، قائد الفوج 555 مظلي

عادل أنور العلبي، محافظ دمشق

محمد حمشو، رجل أعمال سوري، رئيس مجلس إدارة "مجموعة حمشو الدولية" ورئيس إدارة أو مسؤول في عدد من المؤسسات التجارية ومؤسسات الأعمال، عضو في مجلس الشعب السوري

سمية صابر حمشو، سيدة أعمال سورية تعمل أيضا في قطر، أخت محمد حمشو

أحمد صابر حمشو، رجل أعمال ورياضي سوري من عائلة محمد حمشو

علي محمد حمشو، رجل أعمال سوري

عمرو محمد حمشو، رجل أعمال سوري

رانية رسلان الدباس، سيدة أعمال سورية

خالد الزبيدي، رجل أعمال سوري

نذير أحمد محمد جمال الدين، رجل أعمال سوري

نادر قلعي، رجل أعمال سوري

الأجهزة العسكرية

الفرقة الرابعة للجيش العربي السوري

"لواء فاطميون" المرتبط بالحرس الثوري الإيراني

الشركات والمشاريع

شركة "العمار" المسجلة بريف دمشق، تعمل في مجال العقارات والاستثمار

شركة "القمة" للتطویر والمشاریع، المسجلة بريف دمشق

شركة "كاستل هولدينغ"، المسجلة في النمسا

شركة "آرت هاوس"، المسجلة في النمسا والمرتبطة بـ "كاستل هولدينغ"

شركة "كاستل إنفست هولدينغ"، المسجلة في سوريا والمرتبطة بنادر قلعي

شركة قلعي للصناعات، المرتبطة بنادر قلعي

شركة "تيليفوكوس كونسلتنتس"، المسجلة في كندا والمرتبطة بنادر قلعي

شركة "تيليفوكوس أوف شور"، المسجلة في لبنان والمرتبطة بنادر قلعي

شركة زبيدي وقلعي المحدودة المسؤولية

شركة بنيان دمشق المساهمة المغلفة الخاصة، تعمل في مجال البناء والعقارات

شركة دمشق الشام القابضة

شركة دمشق الشام للإدارة، تعمل في مجال العقارات

شركة "ميرزا"، المرتبطة بدمشق الشام القابضة، تعمل في مجال البناء

شركة "راماك" للمشاريع التنموية والانسانية

شركة "روافد دمشق"، تعمل في مجال العقارات

شركة "تميز" المحدودة المسؤولية، تعمل في مجال العقارات

شركة "التيميت" للتجارة

شركة "الأجنحة" المساهمة المغفلة الخاصة، تعمل في مجال العقارات

فندق "إيبلا" بدمشق

مدينة "غراند تاون" السياحية بدمشق

المصدر: RT