ارتفاع معدل إصابات كورونا اليومي في الأردن

سجلت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأحد، 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها وافدة، مقابل 7 حالات رصدت يومي السبت والجمعة الماضيين.

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وأوضحت الوزارة أن جميع الحالات الجديدة رصدت بين الأردنيين القادمين من الخارج، الذين يقيمون في فنادق الحجر، وصل 16 منهم من مصر وواحد من السعودية.

وبذلك بلغ إجمالي إصابات كورونا في المملكة 1033 حالة.

وأكدت الوزارة أيضا تسجيل 17 حالة شفاء جديدة بين المصابين بالعدوى، مضيفة أن عدد الحفوصات التي أجريت حتى الآن بلغ 330869 فحصا، وذلك بعد إجراء 5714 فحصا مختبريا جديدة اليوم.

وأشارت إلى أن الوضع الوبائي في الأردن لا يزال عند مستوى معتدل الخطورة.

المصدر: RT