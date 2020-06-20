ليبيا.. مظاهرات في سرت مؤيدة لحفتر (صور)

نظم مواطنون ليبيون مؤيدون لـ"الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر مظاهرات عبروا فيها عن رفضهم للتدخل التركي في بلادهم.

ورفع المتظاهرون صورا للمشير حفتر، ولافتات كتبت عليها شعارات "سرت قبيلة واحدة"، "نعم للجيش والشرطة"، "نعم للقيادة العامة"، "لا للاستعمار التركي الغاشم"، و"سرت عصية على الأتراك".

RT

RT

وحققت حكومة الوفاق الوطني بدعم عسكري تركي، تقدما منذ أسابيع على حساب قوات شرق ليبيا، فيما تواصل القيادة العامة "للجيش الليبي" في بنغازي إرسال المزيد من القوات إلى خطوط التماس مع قوات حكومة الوفاق إلى الغرب من مدينة سرت.

المصدر: RT