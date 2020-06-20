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الحكومة اليمنية: التصعيد الأخير في سقطرى سينهي الأمل في تنفيذ اتفاق الرياض

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الحكومة اليمنية: التصعيد الأخير في سقطرى سينهي الأمل في تنفيذ اتفاق الرياض
Globallookpress
وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، محمد الحضرمي
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قال وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا محمد الحضرمي، إن تصعيد قوات المجلس الانتقالي الأخير في سقطرى سينهي الأمل في تنفيذ اتفاق الرياض.

وجاء في تغريدة للحضرمي على حساب وزارة الخارجية في "تويتر" أن: "التصعيد الأخير غير المبرر في سقطرى من قبل مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي سيضاف إلى قائمة انتهاكاته التي سيحاسب عليها، وباستمرار هذا التمرد المسلح دون رادع سينتهي كل ما تبقى من أمل في تنفيذ اتفاق الرياض الذي جاء في الأصل من اجل إنهائه".

وأضاف: "لا يمكن أن نقبل بأن يكون اتفاق الرياض ذريعة لاستمرار التمرد المسلح من قبل مليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي، أو أن يكون أداة ضغط لشرعنة من يصر على انقلابه. فاتفاق الرياض جاء لإنهاء التمرد وتوحيد الجهود لمواجهة المشروع الحوثي-الإيراني، وليس لشرعنة استمرار التمرد على الدولة".

وكان المجلس الانتقالي جنوبي اليمن أعلن في وقت سابق من الیوم السیطرة على معسكر القوات الخاصة التابعة للحكومة الشرعیة في حدیبو عاصمة محافظة أرخبیل سقطرى، لتكتمل بذلك السیطرة الكاملة على الجزیرة.

المصدر: RT

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